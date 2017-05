A scuola di Klingon alla Migros

In diverse sedi svizzere, la Scuola club insegna la lingua degli alieni di Star Trek. Solo per appassionati e veri nerd!

Non solo francese, spagnolo e inglese: ora alla Scuola Migros si può imparare il Klingon, la lingua degli alieni di Star Trek. Quelli della scuola club questa volta l’hanno pensata davvero in grande. “Siete appassionati di Star Trek, nerd o adepti di saghe cinematografiche con la predilezione per il mondo extraterrestre? Allora la Scuola Migros ha quello che fa per voi: il Klingon!” Così recita la descrizione del corso che prevede non solo l’insegnamento della lingua, ma anche della sua storia e della cultura dei combattenti che la parlano, i Klingon appunto.

Vi starete chiedendo chi si è dato la briga di inventare dal nulla una lingua extraterrestre che può essere insegnata a scuola... Si tratta del linguista americano Marc Okrand, che inventò la lingua servendosi di un ordine "Oggetto Verbo Soggetto" per dare una sensazione aliena al linguaggio.

I nerd di casa nostra dovranno aspettare, per ora infatti il corso non è disponibile in Ticino. Le lezioni di Klingon si tengono a Zurigo, Berna, San Gallo, Basilea, Lucerna e Ginevra.

(CTOMA)