Trudeau e la passione per i calzini

Non ha smentito il suo gusto per i calzini con fantasie particolari il premier canadese Justin Trudeau, il quale si è presentato al WEF di Davos con un paio di calze viola con le paperelle. D’altra parte Trudeau è un abituè della calza eccentrica, come non dimenticare quelle in tema Star Wars che indossò il 4 maggio all’incontro con la premier irlandese Enda Kenny.

In ogni caso i calzini di Justin Trudeau non sono solo divertenti, ma contengono anche messaggi di solidarietà. La scelta del premier canadese la si potrebbe anche definire intelligente, dal momento che gli uomini hanno meno possibilità del gentil sesso di poter comunicare -implicitamente- attraverso gli abiti. L’accessorio più usato è sicuramente la cravatta, ma col tempo l'uso di un particolare colore in una certa situazione è diventato anche un pochino scontato, così come i gemelli potrebbero risultare poco visibili.

Ma le calze? Sono discrete abbastanza per non distrarre, ma visibili abbastanza per non passare inosservate. Una soluzione originale a un problema. E sembrerebbe funzionare.

(Red)