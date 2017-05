Addio a Pierino Selmoni

Il noto scultore si è spento lunedì sera all'OBV di Mendrisio, all'età di 89 anni, per cause naturali. Il Museo Vela di Ligornetto gli dedicò una retrospettiva nel 2012.

Addio a Pierino Selmoni, noto scultore il cui nome è particolarmente legato al Mendrisiotto. L’artista si è spento lunedì sera all’Ospedale della Beate Vergine di Mendrisio all’età di 89 anni per cause naturali.

Nato a Ventimiglia da genitori ticinesi, nel 1941, allo scoppio della tornò in Ticino, stabilendosi a Brusino Arsizio, con un laboratorio a Ligornetto. Dopo aver frequentato l’Accademia di Brera, conosce molti altri scultori con cui comincia a lavorare a stretto contatto, lasciando il segno in molti edifici religiosi, in piazze, parchi ed edifici pubblici e privati, sia in Svizzera che all’estero.

A Pierino Selmoni, chiamato il “decano” degli scultori del territorio, nel 2012 il Museo Vela di Ligornetto dedicò una retrospettiva che ripercorreva i tratti salienti della sua produzione sull'arco di sessant'anni. I funerali si svolgeranno in forma privata.

(Red)