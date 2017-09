Alla scoperta del “Dante arabo” al-Ma’arri

di Claudio Mésoniat

Dante ha “copiato” alla chetichella l’idea e, in parte, i contenuti della Divina Commedia da un autore arabo del X-XI secolo? Ebbene, c’è qualcuno che ne ha fatto la tesi di un libro. E al primo impatto elementi di somiglianza sono innegabili.

Va reso omaggio a Babel, Il Festival di letteratura e traduzione, per l’incontro di sabato scorso al Teatro Sociale di Bellinzona. A noi, ignari di lingua e letteratura araba, Luisa Orelli e Abdelfattah Kilito (scrittore marocchino) hanno dischiuso uno scorcio di grande interesse su un “caso letterario” che travalica gli studi specialistici e non potrà non suscitare curiosità nel lettore…