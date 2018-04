Arte e Cultura guarda a Locarno

Una chiesa imponente quella di San Francesco a Locarno, con tre navate, ampia abside poligonale e due absidiole. È la basilica più antica e più importante fra le chiese locarnesi, eppure la più martoriata e saccheggiata nel tempo. Se pensiamo come sia stata spogliata addirittura dei suoi altari e, dopo la sua chiusura al culto nel 1874, ridotta a caserma e a magazzino per il deposito del sale, è impossibile credere come si sia potuta riaprire al culto la chiesa già nel 1924 dopo i primi restauri promossi da don Giosué Prada e affidarla fin da allora a un rettore perché celebrasse le funzioni religiose principalmente per la «colonia tedesca di Locarno e dintorni».

Oggi poi che, con gli ultimi restauri terminati nel 2012, la chiesa di San Francesco è stata completamente rimessa a nuovo, può orgogliosamente esibire le sue bellezze artistiche e assolvere alle sue funzioni liturgiche, come parrocchia officiata da un sacerdote per la comunità di lingua tedesca, oltre a quelle pubbliche. Per la sua particolare conformazione spaziale e per la rispondenza acustica San Francesco è, infatti, la chiesa in cui si tengono i più importanti concerti di musica strumentale e musica corale del Cantone, primi su tutti i concerti delle settimane musicali di Ascona. Anche i chiostri più volte demoliti e ricostruiti, oggi sono occupati dal Dipartimento della Funzione educativa e, in una sala, custodiscono un gioiello di arte tardobarocca rimasta fortunatamente preservata. Era il refettorio dei frati francescani che, decorato in ogni sua parte dal pittore locarnese Antonio Baldassarre Orelli nel 1716, oggi viene adibito a sala riunioni per i docenti della SUPSI.

Una storia lunga quasi 800 anni quella che si respira tra le mura di San Francesco, a partire da quando fu donato il terreno nientemeno che a Sant’Antonio da Padova, Provinciale in Lombardia dei frati conventuali, per la sua edificazione con annesso convento. Una storia gloriosa, anche se a volte tormentata, ma che ha lasciato un segno in Locarno e che oggi si perpetua nel vicino convento e santuario della Madonna del Sasso a Orselina. “Arte e Cultura” vuole raccontare questa storia, cercando di mettere in evidenza in particolare la storia artistica di tutto il complesso conventuale che rappresenta un unicum nella città, un bene fruibile soprattutto oggi che è stato completamente restaurato. Lo fa per stratificazioni storico-artistiche temporali a partire dal Medioevo, soffermandosi in particolare su alcune opere rinascimentali, barocche e rococò che oggi caratterizzano il complesso che l’ultimo restauro ha messo in evidenza aprendo le porte anche all’arte contemporanea, ben integrandola con il contesto antico della chiesa.

In questo numero si prendono in esame anche alcuni capolavori che sono stati trasferiti da San Francesco ad altre chiese, come ad esempio il Compianto (oggi a Orselina proveniente dalla cappella della Pietà), i Corali miniati del Trecento (sempre a Orselina) o il Cristo crocefisso, trasferito nella collegiata di Sant’Antonio. Si diceva che San Francesco è una chiesa imponente e, a prima vista, può sembrare quasi spoglia. È vero che alcuni capolavori si perdono in questo enorme spazio che un tempo era ricco di altari, di quadri e di sculture, ma scorrendo le pagine di questa rivista si viene condotti per mano ad osservare con attenzione ogni dettaglio (ben contestualizzato entro la storia generale del complesso), che, per la sua bellezza, mentre ti affascina, ti eleva nella dimensione spirituale alla ricerca di Dio.

Abbiamo voluto corredare questo numero con alcune tavole fotografiche che per la loro singolare bellezza rendono giustizia a una chiesa e a un convento che sono stati spesso dimenticati.

Per acquistare questo volume o i numeri arretrati (al prezzo di CHF 20.- a copia) o sottoscrivere un abbonamento annuale ad Arte e Cultura sono a disposizione il numero verde 0800 55 35 70 e la mail abbonamenti[at]gdp[dot]ch.