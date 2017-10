Assegnati i premi Möbius 2017

La Fondazione per lo sviluppo della cultura digitale, giunta alla sua venunesima edizione ha premiato il progetto Monitra e la piattaforma Treccani.

La ventunesima edizione del Premio Möbius Multimedia Lugano, svoltasi oggi al LAC, ha assegnato il Grand Prix Möbius Suisse al progetto Monitra, di Davide Merico. Esso si prefigge di sfruttare le nuove tecnologie per monitorare le persone anziane, in modo discreto e fornire in questo modo "una soluzione che apporta benefici sia agli anziani che alla famiglia e alla societä".

Il premio per l'editoria in transizione è andato invece alla piattaforma Treccani di Luigi Romani e Beatrice Coclite.

Ad Andrea Cavazzoni con "Reality is an Illusion" il premio Möbius giovani.

(Red)