C'è vita oltre il regime islamico in Iran

di Leone Grotti

«Questa non pubblicarla, questa neanche. Ah, neanche questa». Anche se ci troviamo a Bellinzona, Tahmineh Monzavi non si dimentica di essere iraniana. Non tutte le foto scattate dalla fotoreporter nata a Teheran nel 1988, infatti, sono apprezzate e consentite dal regime islamico. Ma vale la pena vederle per capire a che cosa assomiglia la vita di tutti i giorni di un iraniano.

Anche gli scatti di Kiana Hayeri, nata e cresciuta a Teheran, poi emigrata a Toronto, in Canada, a una prima occhiata non hanno niente di speciale. Una ragazza con il velo che si mette il rossetto prima di uscire di casa, una ballerina che danza, due giovani che fanno il bagno nel Mar Caspio di notte. Scene di vita “normale”, come siamo abituati ad intenderla noi occidentali, ma che in Iran hanno un altro significato: la polizia religiosa vieta alle donne di fare il bagno, anche se sono completamente vestite, non permette il balletto, anche se sta diventando sempre più popolare a porte chiuse, e vieta il trucco, nonostante le giovani siano sempre più inclini a sfidare i precetti religiosi.

Anche gli uomini e le donne, soli e stesi sui letti o sui sofa con i loro animali, immortalati da Nazanin Tabatabaee Yazdi potrebbero apparire banali. Se non fosse che quegli stessi animali sono importanti per alleviare la solitudine di queste persone, soffocati dalla tecnologia, le quali del resto non potrebbero mai passeggiare in strada con un cane: l’islam imposto dagli ayatollah, infatti, li ritiene impuri.

E dunque vale la pena prendersi il tempo di andare presso il suggestivo Antico convento delle Agostiniane, nel quartiere di Monte Carasso a Bellinzona, per visitare l’esposizione Sguardi iraniani a SpazioReale. La mostra curata da Gianluca Grossi, responsabile della casa del fotogiornalismo della Svizzera italiana, è stata inaugurata il 15 aprile ed è aperta al pubblico fino al 3 giugno.

L’esposizione ospita 99 scatti delle tre fotoreporter, che abbiamo incontrato e che lavorano per i più importanti quotidiani e agenzie del mondo. E anche se a volte si avverte davanti alle opere un’esigenza di maggiore profondità, la mostra apre una finestra inedita su un Paese conosciuto solamente per eventi, spesso spiacevoli, di politica internazionale. L’Iran che le autrici ci fanno scoprire, invece, è un mondo dove i giovani cercano, anche in modo disordinato e confuso, una felicità e vitalità che il regime islamico cerca di soffocare con leggi obsolete.