Chi porta la croce cantando

di Giuseppe Muscardini

Cinquant’anni fa si spegneva Pericle Patocchi, voce poetica di grande levità. Era il 13 aprile 1968, vigilia di Pasqua. Nato a Lugano nel 1911, intrattenne rapporti di amicizia e di fattiva collaborazione con Salvatore Quasimodo, di cui pure ricorre quest’anno il cinquantesimo della morte.

Da quell’intesa sortì nel 1967 (pochi mesi prima della morte di entrambi) Chemin de Croix, ultimo poema di Patocchi stampato a Lugano da Giulio Topi, con traduzione dal francese di Salvatore Quasimodo e illustrazioni di Mario Marioni.

Un fruttuoso sodalizio

È un peccato che solo due biblioteche italiane conservino copia del poema di Pericle Patocchi Chemin de Croix, stampato nel 1967 a Lugano da Giulio Topi. L’edizione, limitata, consta di novanta esemplari numerati, e non è certo per negligenza culturale se al testo si può accedere unicamente alla Biblioteca Sormani di Milano e alla Dèlfico di Teramo. Ma chi ha l’occasione di sfogliare l’opera in Svizzera - dove è presente in più Biblioteche grazie anche alla ristampa delle Edizioni Ulivo di Balerna nel 2008 - si persuade all’istante della pregnanza stilistica che quei versi racchiudono.

E di come la triade unitaria composta da Pericle Patocchi, Salvatore Quasimodo e Mario Marioni, abbia funzionato sul piano poetico e figurativo in un periodo in cui si annunciavano i segni dell’anticonformismo e del disagio giovanile, sfociato in Ticino nel febbraio 1968 con le manifestazioni studentesche e l’occupazione dell’aula 20 della Scuola Magistrale di Locarno.