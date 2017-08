Il Pardo d'Oro parla cinese

Sono stati rivelati poco fa i premi assegnati dalla giuria alla 70ma edizione del Festival del Film di Locarno. Il più importante, ossia il Pardo d'Oro, è stato vinto dal film "Mrs. Fang" del regista cinese Wang Bing.

Il film narra di Fang Xiuying, una contadina nata a Huzhou (Fujian) nel 1948, che negli ultimi otto anni della sua vita ha sofferto di Alzheimer. Nel 2015 i sintomi della malattia erano già molto avanzati e la terapia – somministratale in una casa assistita – inefficace, così che nel giugno 2016 le cure sono state interrotte e lei rispedita a casa. Il film segue le sue vicissitudini nel 2015 e poi gli ultimi dieci giorni della sua vita nel 2016.

Il premio per la miglior regia va a F.J. Ossang per "9 doigts", quello per la miglior attrice a Isabelle Huppert per "Madame Hyde" e quello per il miglior attore a Elliot Crosset Hove per "Vinterbrodre". Il Premio Speciale Della Giuria è invece andato a "As boas maneiras" di Juliana Rojas e Marco Dutra.

Praticamente a mani vuote invece le pellicole elvetiche in concorso: Goliath" di Dominik Locher non ha ottenuto alcun premio, mentre Cyril Schäublin ha ottenuto una menzione speciale della giuria per il suo primo film "Dene wos guet geit" presentato nella categoria "Cineasti del presente".



Marco Dutra e Juliana Rojas

Elliot Crosset Hove

Concorso Cineasti del presente

Pardo d'oro Cineasti del Presente: "3/4" di Ilian Metev

Premio per il Miglior Regista Emergente - Città e Regione di Locarno (Best Emerging Director): DAE-HWAN KIM per "CHO-HAENG"

Premio Speciale della Giuria Ciné+ Cineasti del Presente (Special Jury Prize): "MILLA" di Valerie Massadian

Special Mention: "DISTANT CONSTELLATION" di Shevaun Mizrahi; "VERÃO DANADO" di Pedro Cabeleira

Pardi di domani - Concorso Internazionale

Pardino d'Oro for the Best International Short Film - Premio SRG SSR: "ANTÓNIO E CATARINA" di Cristina Hanes

Pardino d'Argento SRG SSR: "SHMAMA" di Miki Polonski

Locarno Nomination for the European Film Awards - Premio Pianifica "JEUNES HOMMES À LA FENÊTRE" di Loukianos Moshonas

Medien Patent Verwaltung AG Award: "KAPITALISTIS" di di Pablo Muñoz Gomez

Concorso Nazionale

Pardino d'Oro for the Best Swiss Short Film - Premio Swiss Life: "REWIND FORWARD" di Justin Stoneham

Pardino d'Argento Swiss Life for the Concorso Nazionale: "59 SECONDES" di Mauro Carraro

Best Swiss Newcomer Award: "LES INTRANQUILLES" di Magdalena Froger

Special Mention: "ARMAGEDDON 2" di Corey Hughes

Stasera la rassegna si concluderà con la premiazione ufficiale in Piazza Grande, seguita dalla proiezione della prima del documentario elvetico "Gotthard - One Life, One Soul" (Regia: Kevin Merz).

(Red)