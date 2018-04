Tognola conquista l’Estremo Oriente

Un film ticinese ha appena fatto breccia nel cuore del Giappone: parliamo di Samadhi – Noi Siamo Uno, il documentario di Victor Tognola prodotto da Frama Film International con la RSI, che nei mesi scorsi lo ha anche diffuso sul piccolo schermo. A questo lavoro di Tognola - impegnato attualmente in lungometraggi, dopo una carriera costellata di successi nel ramo pubblicitario - è stato infatti assegnato nei giorni scorsi il Best People and Nature Award, uno dei massimi riconoscimenti del Japan Wildlife Film Festival, manifestazione dedicata al documentario sulla natura e alla conservazione della fauna selvatica.

Questa la motivazione che ha spinto la giuria a premiare un film ritenuto «bello, magico e poetico»: «Ci siamo commossi per l’amore incondizionato condiviso tra diverse coppie di esseri umani e animali. Le tecniche di realizzazione del film ci hanno mostrato i più piccoli dettagli delle emozioni travolgenti racchiuse in ogni sussulto espressivo che si riversa dallo schermo nei nostri cuori. Non possiamo fare a meno di rispecchiarci in ogni sorriso e in ogni sentimento di empatia grazie alle potenti immagini mostrateci. Siamo davvero uno, e ringraziamo gli autori per averci ricordato l’ingrediente più importante della vita».

Il premio, in realtà, è giunto inaspettato: «Sapevamo di avere la nomination, ma eravamo ben 40 candidati» racconta Tognola. A ritirarlo è stato suo figlio Misha, coautore di Samadhi: «È stato ospitato in una casa di 300 anni, con le pareti di carta. E ha tenuto un workshop, oltre a partecipare a vari dibattiti». Il Japan Wildlife Film Festival è gemellato con il Wildscreen di Bristol e con il Jackson Hole Wildlife Film Festival, in Wyoming. Riceve ogni anno 400 film da 40 Paesi diversi, e vanta almeno 40.000 spettatori giapponesi. La prima parte si svolge a Tokyo, mentre la seconda si sposta a Toyama, teatro di una grande festa popolare.

(FMO)