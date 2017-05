Tutti i premi consegnati a Cannes

La Palma d'oro per il miglior film, nella 70esima edizione del Festival di Cannes, è andata al film "The Square" dello svedese Ruben Ostlung.

I premi della 70esima edizione del Festival del cinema di Cannes sono stati assegnati: The Square del regista svedese Ruben Ostlund (qui insieme all'attrice Juliette Binoche e al regista Pedro Almodovar) ha vinto il premio più importante, la Palma d’oro. Sofia Coppola è stata premiata come Miglior regista, mentre Diane Kruger ha vinto il premio per la Miglior attrice. A Joaquin Phoenix il premio per il Miglior attore. Il film Jeune femme di Léonor Serraille ha vinto la Camera d’or, il premio per la miglior opera prima tra tutti i film in competizione, in concorso ufficiale e non. Nicole Kidman ha vinto un premio speciale creato appositamente per la 70esima edizione del Festival.

Tutti i premi, in ordine:

Palma d’oro al miglior film: The Square di Ruben Ostlund

Grand Prix speciale della giuria: 120 Beats Per Minute di Robin Campillo

Migliore attrice: Diane Kruger – Aus dem Nichts (In the Fade)

Miglior attore: Joaquin Phoenix – Were Never Really Here!

Miglior regista: Sofia Coppola – L’inganno

Premio della giuria: Loveless di Andrei Zvyagintsev

Miglior sceneggiatura (a due film): A Killing of a Sacred Deer e You Were Never Really Here

Camera d’Or (miglior opera prima di tutte le sezioni): Jeune femme (Léonor Serraille)

Palma d’oro al miglior cortometraggio: Xiao cheng er yue di Qiu Yang

Premio della sezione “Un certain Regard”: A Man of Integrity di Mohammad Rasoulof

Premio speciale della 70esima edizione: Nicole Kidman

(Red)