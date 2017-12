Un film in famiglia per un Natale insieme

di Daniela Persico

Si sa che le feste natalizie conciliano da sempre la visione di qualche bel film con tutta la famiglia: un intrattenimento che si trasforma anche in un momento educativo, in cui partendo dal flusso emotivo che il cinema scatena, si arriva a parlare di temi importanti, cogliendo l'occasione, nella frenesia della vita contemporanea, di fermarsi ad ascoltare le diverse posizioni di ciascuno e di andare al di là della semplice trama.

Nelle sale del Ticino arriveranno due opere in grado di coinvolgere l'intera famiglia, appassionandola e facendola piangere e ridere allo stesso tempo: da una parte l'ultima creazione Disney/Pixar, Coco di Lee Unkrich e Adrian Molina, storia del grande sogno di un ragazzino messicano che vuole diventare un cantante (dal 28 dicembre), dall'altra il film Wonder di Stephen Chbosky (da questo weekend), racconto corale di una famiglia riunita attorno alla malattia del piccolo Auggie (dal volto deformato a causa di continui interventi) e della forza donata dalla solidarietà. Una volta tanto, non si deve andare al cinema scegliendo a caso tra animazioni, cinepanettoni e commediole romantiche: un film come Wonder (del regista di un altro film di culto tra gli adolescenti Noi siamo infinito) è veramente idoneo a trasmettere quei valori legati al Natale, più di quanto possano farlo film solo all'apparenza natalizi (come ad esempio Dickens – L'uomo che inventò il Natale e Vi presento Christopher Robin, di prossima uscita).

Tra i migliori recuperi, oltre al sempre validissimo La vita è meravigliosa di Frank Capra, si può spaziare lungo tutta la storia del cinema alla ricerca di quelle opere che si concentrano proprio sulla famiglia, con la sua bellezza e la sua complessità. Il Natale è quello trascorso in attesa del padre dalle quattro sorelle March in Piccole donne (di cui si può scegliere una delle tante versioni, a seconda di chi si preferisca come Jo: Katherine Hepburn, June Allyson o Winona Ryder) ma anche quello in cui si conclude La tenera canaglia, storia di un senzatetto (Belushi) che alleva una monella, facendole conoscere affetto e sostegno. Per il cinema d'autore è invece quella notte magica e unica in cui finisce l'infanzia e inizia una nuova consapevolezza, come annuncia Bergman nel fantasmatico Fanny & Alexander, ma anche quello crepuscolare di Gente di Dublino – The Dead di John Huston, uno dei capolavori sul mistero dell'esistenza. La radicalità di una scelta di vita è alla base di uno dei racconti più celebri del Natale, A Christmas Carol, di cui, tra le tante versioni cinematografiche, la più accessibile (oltre a quella splendida della Disney con Paperone nei panni di Scrooge) resta quella di Zemeckis, spaventosa e mirabolante come suggerisce la scrittura di Dickens.

Accanto ai classici Miracolo nella 34esima strada, di cui si consiglia la versione originale del 1947 (vincitrice di 3 premi Oscar), e Tutti insieme appassionatamente, la cui visione collettiva è per tanti un rituale che va avanti da generazioni, si possono osare storie che cercano di elaborare il dono natalizio come promessa di una nuova speranza. Family Man con Nicolas Cage parla proprio di un ritorno alla vita di famiglia per un uomo d'affari che non l'ha mai tollerata, mentre l'inizio durante le vacanze di Vogliamo vivere, con un Hitler confuso e sotto la neve, è solo il primo atto di una meravigliosa e scatenata commedia di Ernst Lubitsch sul senso dell'arte in tempo di guerra.

Per chiudere, si torna sulla bella riscoperta, finalmente disponibile in DVD, di tutto il cinema di Isao Takahata — socio di Miyazaki allo Studio Ghibli —: i suoi film d'animazione sono speciali; anche quando sceglie di raccontare con un tratto stilizzato la vita quotidiana di una famiglia, in I miei vicini Yamada, riesce ad andare in profondità nella bellezza raffinata del suo disegno. Buona visione!