“Concorso di nicchia? Sì, grazie alla Piazza”

di Francesca Monti

Partiamo dal Concorso: abbiamo visto opere di generi e formati radicalmente diversi, molte tendenti alla sperimentazione. È un modo per distinguervi dai concorsi di Cannes o Venezia, aperti a pellicole più orientate al pubblico?

Va detto che la selezione viene fatta in risposta ai film che arrivano, non parte da un’idea precostituita. Arrivano dei film, e se ci piacciono li selezioniamo. A me invece sembra che la spinta a una ricerca formale fosse più forte lo scorso anno. Quest’anno il concorso ospita più opere narrative, e tutti i film selezionati, tranne due, hanno un rivenditore internazionale. Il che significa che c’è una società che crede nel potenziale di vendita di questi film. Poi tutto deve essere messo alla prova dei fatti. L’edizione del 70esimo si inserisce nella tradizione di un festival che da un lato dà spazio a voci nuove, con quattro opere prime, dall’altro cerca di dare una mappa del mondo: Palestina, Brasile, Cina, e molta America quest’anno. E include qualcosa che lo scorso anno non c’era, con mio rammarico: i documentari.

Lei parla di forti potenzialità di vendita, ma negli ultimi cinque anni i film che hanno vinto il Concorso non sono stati proiettati nelle sale svizzere. Significa forse che sono film troppo lontani dal gusto del pubblico delle sale?

In generale, i festival da almeno vent’anni sono diventati un mercato alternativo alle sale.

