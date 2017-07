DIORIO: i Botta di Rancate

di Orio Galli

Durante il mio andare a ritroso nel tempo ho fatto naturalmente uso anche del computer con Internet e la posta elettronica. Ma ho pure adoperato il vecchio telefono fisso e consultato le sue vecchie guide… Mi sono stati oltremodo utili l’Archivio storico cantonale a Bellinzona e quello diocesano a Lugano, alcuni Uffici dei registri, conoscenti, persone amiche, lontani parenti. E soprattutto i documenti - anche se non molti - che sono riuscito a rintracciare in casa. In particolare conservati presso mia sorella Annamaria che vive oggi con la sua famiglia nella “Vecchia Posta” a Besazio. Molte persone che ho incontrato durante queste mie ricerche sono risultate preziose. Alcune le ho conosciute in modo oserei dire avventuroso compiendo un lavoro quasi da detective. In certi casi son saltati fuori materiali imprevisti: fotografie, lettere, cartoline… che mai avrei immaginato di scoprire.

Le fonti della ricerca, gli incontri

E, pur da “storico dilettante”, ho frequentato assiduamente la Biblioteca cantonale di Lugano. Consultando nei libri, per prima cosa, l’indice dei nomi. Così ho conosciuto alcuni interessanti personaggi che hanno fatto la storia del nostro Ottocento ticinese. Lungo questo percorso mi sono imbattuto in un “giovane”, Marcello C. (nipote del pastore Guido Rivoir), con una grande passione per le vicende del passato, e un eccezionale senso della storia unito a una prodigiosa memoria. Questo “caro amico” si è pure assunto il compito non indifferente di ricostruire gli alberi genealogici di alcune famiglie ticinesi entrate in contatto con quelle dei miei antenati in Russia tra fine Ottocento e la Rivoluzione d’Ottobre. Come quella degli Isella–Beretta di Arogno sulla quale avrò modo di ritornare. Di altre, pure presenti a San Pietroburgo (i Molinari di Vico Morcote e gli Axerio di Rima in Valsesia), ho rintracciato alcune cartoline inviate ai parenti di mio nonno rimasti a Besazio.

Per altre vie ho scoperto la storia dei Maricelli di Bedigliora finiti a Odessa e dei Raggi di Morcote partiti a fine Ottocento per il Caucaso insieme ad altre famiglie ticinesi e lombarde. Senza poi contare la ricca documentazione - anche a stampa - recuperata sulle famiglie di mia nonna paterna: gli Avanzo e i Fietta di Pieve Tesino. Con la storia dei “tesini” emigrati in gran parte d’ Europa - e non solo ! - già tra Sei e Settecento. E presenti con una numerosa colonia a San Pietroburgo e a Mosca sin dai primi decenni dell’Ottocento.

Ci saranno state in Russia in quel periodo altre famiglie ticinesi oltre alle numerose svizzero tedesche e romande rimpatriate poi con un treno speciale della Croce Rossa nel 1918? Oggi non so dirlo. Di quelle poche svizzero italiane delle quali sono venuto a conoscenza ho cercato i discendenti ancor oggi viventi, trovandone alcuni con i quali ho provato a ricostruire almeno una parte della storia vissuta dai loro antenati. La storia di quello stesso tragico periodo nel quale si trovarono coinvolti anche i miei nonni paterni. Purtroppo questi sopravvissuti avevano in gran parte rimosso i ricordi del loro passato. Troppo doloroso e drammatico era stato per loro il tempo della “Rivoluzione” affinché sentissero il bisogno di portarlo a conoscenza delle nuove generazioni.

La nascita di San Pietroburgo

Tra fine Seicento e inizio Settecento lo zar Pietro il Grande (1672–1725) decise di creare una nuova città dal nulla per farne la nuova capitale di tutte le Russie. E la fece costruire alla foce della Neva per avvicinare maggiormente - attraverso uno sbocco diretto sul mare - il suo Paese al resto del continente. Per questo si rivolse a Domenico Trezzini (1670–1734), l’architetto di Astano che già s’era fatto bella fama con la realizzazione di alcune opere su palafitte in Danimarca. Il Trezzini chiamò poi presso di sé, dalle terre insubriche, diversi amici e colleghi.

Da allora fu un susseguirsi come gli anelli di una catena di molti costruttori ticinesi (architetti, pittori, scultori, stuccatori...). Maestranze che arrivarono soprattutto dai dintorni di Lugano: dalla Collina d’Oro e dal Malcantone. Molte pubblicazioni parlano di loro. Qui mi limito a segnalarne una nella quale sono citati alcuni Botta.