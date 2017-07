Due compleanni per Corto Maltese

di Renato Giovannoli

Fra due giorni Corto Maltese compirà cinquant’anni o, fate voi, avrebbe compiuto centotrent’anni. Narrano infatti le cronache che sia nato a Malta il 10 luglio 1887, quindi il 10 luglio festeggeremo il centotrentesimo anniversario della sua nascita. D’altra parte, per effetto di una misteriosa connessione tra due spire della spirale del tempo, Corto si è manifestato come personaggio di fumetti il 10 luglio 1967, quando è apparso nella quinta tavola della prima puntata di Una ballata del mare salato di Hugo Pratt (1927-1995), pubblicata nel primo numero del mensile “Sgt. Kirk” edito a Genova da Fiorenzo Ivaldi.

Pratt aveva iniziato a disegnare fumetti nell’immediato dopoguerra imitando i comics americani e in particolare il tratto di Milton Caniff. Dal 1947 aveva lavorato in Argentina, dove si era fatto la fama di maestro delle historietas, e nel 1962 era tornato in Italia. I lettori del “Corriere dei piccoli”, al quale collaborò regolarmente negli anni Sessanta, non si sono dimenticati le storie originali e le riduzioni di classici della letteratura apparse con la sua firma in quel giornalino, nelle quali aveva ormai messo a punto il suo originalissimo stile di disegno e di scrittura, rivelandosi per i pochi che allora non disprezzavano i comics come un maestro. Tra quei pochi c’era appunto Ivaldi, che decise di varare “Sgt. Kirk” soprattutto per pubblicare i suoi fumetti. È importante sottolineare che si trattava di una rivista di fumetti, non di un giornalino o di un albo, e che anche la Ballata era destinata a un pubblico colto e adulto: non era una semplice “storia a fumetti”, ma un vero romanzo disegnato, quel che oggi sarebbe definito (il termine allora non esisteva) un graphic novel.

“Una ballata del mare salato” è il primo di una serie di film d’animazione per la televisione realizzati dalla Rai in coproduzione con alcune importanti società francesi: