È morto Milos Forman

È morto all'età di 86 anni nel Connecticut il famoso regista ceco, Milos Forman. Lo ha comunicato oggi all'agenzia Ctk la moglie, Martina Formanova. Forman è deceduto ieri dopo una breve malattia. "Se ne è andato tranquillo, circondato dalla famiglia", ha detto Formanova.

Forman era noto sopratutto per i film girati da emigrato in America, quali 'Qualcuno volò sul nido del cuculo' o 'Gli amori di una bionda' e 'Amadeus'.

Ha vinto due Oscar per il miglior regista e due Golden Globe. Il suo ultimo film, 'L'ultimo inquisitore', lo diresse dieci anni fa in Spagna.

(Ats)