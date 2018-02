La vita in quella che fu l'URSS

di Manuela Camponovo

La mostra è chiusa da un pezzo a La Chaux-de-Fonds, Musée des Beaux-Arts, ma resta una voluminosa, imponente pubblicazione che certamente non si può definire un “catalogo”. L’utopie au quotidien - La vie ordinaire en URSS (Les Êditions Noir sur Blanc) è il risultato di una capillare, stratificata, ricerca di Geneviève Piron e Lada Umstätter (collaborazione di Rada Landar) a partire dal progetto “Encyclopédie littéraire de la vie quotidienne en URSS (2008- 2011)” dell’Università di Ginevra.

È stato come occuparsi di una civiltà scomparsa, scrivono, un lavoro che ha molto da spartire con quello dell’archeologo, nonostante il periodo tutto sommato recente preso in considerazione (dal 1953, anno della morte di Stalin, al 1985). Ma dal momento in cui fu decretata la fine dell’Unione Sovietica, la storia accelerò e le insegne, le vestigia del “prima” sparirono molto in fretta, ogni simbolo doveva essere sommerso dall’oblio.

Ed ecco che questo libro fa rivivere il tempo, lo spazio, il sistema di vita, quell’organizzazione, quella struttura statale, che doveva uniformare un Paese immenso.

Partiamo dai numeri: 400 oggetti, 700 citazioni letterarie, 400 fotografie d’epoca, sviluppate in tre parti, la carrellata d’immagini d’oggetti, la distribuzione di saggi con istantanee pubbliche e private, il repertorio che approfondisce con accurate didascalie alcuni degli oggetti-simbolo.