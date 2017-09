L'arte di catturare il senso dell'esistenza

di Dalmazio Ambrosioni

L’ultimo Cavalli ti accompagnava di quadro in quadro, nello studio ordinatissimo della casa-atelier di Massagno, passando in rassegna non tanto il succedersi di immagini, delle sue immagini, dipinti e incisioni, quanto le fasi della vita. Con monacale precisione recuperava, più che le notizie, le sensazioni di ogni opera, collegandola ad un’altra, ad altre ancora.

E richiamandosi a personaggi, amici, colleghi, persone che sulla strada della pittura hanno contribuito a radicare la consapevolezza che la pittura serve, che per la pittura val la pena di vivere.

Per sé, per capire attraverso la ricerca e l’espressione, e ancor di più per gli altri, tutti, che in fondo quelle cose le avvertono dentro di sé e finalmente le capiscono se qualcuno (qualche segno, qualche immagine, qualche visione) le sa rilevare e indagare. Per poi fermarsi e chiedersi – con quella sua punta di scetticismo ben temperato – il senso di quell’avventura di tutta una vita. In quel mentre non riusciva a nascondere il brillio negli occhi, la gioia di rivedere questo o quel quadro, di rilevare quel segno, di rivivere quel momento in cui sulla tela come nell’incisione aveva saputo catturare (e lo sottolineava volgendosi a guardarti con i suoi occhi chiari) qualcosa di quello che corre nell’individuo, nella società, magari nella confusione del vivere d’oggi.

E indicava quel segno, quella linea, quel colore come qualcosa di prezioso, il meditato risultato del suo sguardo sul mondo.