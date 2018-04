"I promessi sposi", libro per uomini liberi

di Pietro Montorfani

«Sapesse come sono felice di avere, qui, una mia, proprio mia copia dei Promessi sposi. Mi ha fatto il più gran regalo che potesse farmi. E scusi se gliel’ho chiesto in quella forma volgare. Ma io non so se diventerò mai un uomo civile» (19 marzo 1945). Lo sarebbe diventato, o meglio, era già un “uomo civile” Giorgio Scerbanenco quando chiese a don Felice Menghini una copia del capolavoro di Manzoni. Nel suo esilio, a Magliaso prima e a Coira poi, sentì la necessità di rileggere la storia di Renzo e Lucia, di Padre Cristoforo e don Abbondio; e non fu l’unico, in quegli anni terribili, che guardasse a Manzoni come a una sorta di bene rifugio, un patrimonio di cultura in grado di offrire un appiglio in mezzo alla bufera.

Basterebbe pensare a una richiesta simile fatta da Leone Ginzburg ai suoi carcerieri, nella prigione nazifascista di Regina Coeli, nell’autunno del 1943. Ne scrisse commosso alla moglie Natalia: «ho chiesto che mi comprassero I promessi sposi: sarà la prima volta che li leggerò riposatamente e ordinatamente». Con quella copia del libro, lui e Carlo Muscetta organizzarono letture manzoniane per gli altri prigionieri, i sommersi e i salvati di quella triste pagina della storia d’Italia. È il destino dei classici, soprattutto di alcuni (Primo Levi leggeva ad Auschwitz l’Inferno di Dante), quello di vivere, in particolari frangenti storici, un momento d’eccezione.

L’ipotesi di una fortuna manzoniana in tempi avversi trova riscontro anche nelle vicende della Svizzera italiana, che dopo il 1938, e soprattutto dopo il 1943, vide un consistente afflusso di profughi italiani. Tra questi, un manzonista insigne quale Giancarlo Vigorelli, riconosciuto in un campo di lavoro dal giudice federale Plinio Bolla come il curatore dell’edizione Bompiani della Colonna infame: «“Lei è parente del Vigorelli...?” “Sum mi”, rispondo, e Bolla: “Ma no, lu l’èn bagai...” [...] La sera, il comandante mi chiama: “da questo momento lei è libero”» (così in una testimonianza a Renata Broggini). A distanza di anni, Vigorelli continuava a ripetere che era stato Manzoni, oltre a Bolla, a salvarlo da quella circostanza infelice.

Non è quindi un caso se tutto il suo esilio svizzero si inscriva sotto le insegne del gran lombardo. Collaboratore del «Corriere del Ticino» e più assiduamente del «Giornale del Popolo», nell’inverno del 1943 Vigorelli propose a don Leber una nuova rubrica dal titolo Cattedra manzoniana, da lui curata e firmata con lo pseudonimo di “don Abbondio”. Uscirono poche puntate, ma quelle poche valgono enormemente proprio per i riferimenti puntuali alla contingenza.