Lugano, fari accesi su Palco ai Giovani

Dall’8 al 10 giugno la 24esima edizione della competizione musicale per gruppi emergenti. 17 le formazioni in gara e non mancheranno delle star internazionali.

È arrivata l’ora di ripassare le ultime partiture. Sta infatti per tornare Palco ai Giovani, uno degli eventi organizzati dalla Città di Lugano di maggior richiamo, con il quale viene data l'opportunità ai gruppi musicali emergenti di farsi conoscere e di fare il cosiddetto “grande salto”. Quest’anno l’appuntamento in Piazza Manzoni è previsto dall’8 al 10 giugno e, oltre alla gara tra le rockstar di domani, prevede, come in passato, le esibizioni di alcune band internazionali già affermate.

Cominciando da queste ultime: giovedì 8 giugno apriranno il festival gli inglesi “Will and the People”, gruppo indie-reggae che è formata dai fratelli Will e Jamie Rendle, Jim Ralphs e Charlie Harman. Nel 2011 hanno pubblicato il primo disco omonimo che li ha portati velocemente nelle classifiche di tutta Europa con il singolo da 1,6 milioni di visualizzazioni “Lion in the morning sun”. Con i successivi LP “Friends” (2012) e “Whistleblower” (2015) hanno suonato in tutto il mondo, dall’Europa all’Asia e dall’Australia agli Stati Uniti.

Venerdì 9 giugno invece salirà sul palco Shade, rapper e freestyler torinese, già capace da 16enne di distinguersi nelle battle di freestyle italiano e già apparso in diversi programmi televisivi della vicina Penisola.

Sabato 10 giugno invece sarà la volta di un’altra band d’oltremanica, i rockettari “I Lower Than Atlantis”, ovvero Mike Deuce, Ben Sansom, Eddy Thrower e Declan Hart. Ad oggi hanno pubblicato 5 album e i loro brani in Inghilterra sono regolarmente passati dalle più importanti emittenti radiofoniche.

Le 17 band in gara

I gruppi emergenti sono stati selezionati da una giuria presente alle selezioni Winter Session - che si sono svolte lo scorso gennaio. A seguire i nomi delle band che si sono aggiudicate la finale e la scaletta delle serate.

Giovedì 8 giugno, dalle 20: Why? (Folk/Country); LeninBulbasaur (Progressive Rock); Arendal (Rock); Adder Lips (Alternative Metal); Darlàvia (Punk Rock); Abusive Shack Society (Alternative Metal).

Venerdì 9 giugno, dalle 20.30: Mirror! (Pop/Rock), Dirty Panda (Hard Rock/Metal), Alex Rémy (Pop/Rock), Step One (Rap), MäLT (Electronic), Neutral Bombs (Punk Rock).

Sabato 10 giugno, dalle 20.30: Maura Oricchio (Pop/Rock), Maic Check (Rap), Theo (Pop-R’n’B), F.Way (Rock melodico) Bumblebees (Psychedelic Rock). Seguirà l’esibizione della band vincente dell’anno scorso, i Deathstalker, e chiuderà la serata la premiazione del gruppo che trionferà quest’anno. L’entrata a tutte le serate è libera.

(Red)