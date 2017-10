Norman Hewitt non c'è più

Addio a Norman Hewitt. Esperto del panoramana musicale contemporaneo, in particolare di blues e jazz, e fondatore di Blues to Bop, Hewitt, si è spento sabato a Londra all'età di 74 anni. Hewitt, collaboratore anche del Giornale del Popolo, è stato professore di inglese al liceo di Lugano ed era una voce di riferimento nel campo della musica.

La sua scomparsa è stata accolta con grande dispiacere in Ticino, come dimostrano numerosi commenti di cordoglio al riguarda. Come riporta la RSI, sulla bacheca dell'ex direttore artistico di Piazza Blues Bibo Verda, si legge: "L'avevo conosciuto circa quarant'anni fa a un concerto di Clifton Chenier e ricordo con piacere gli innumerevoli festival visitati insieme, dal New Morning di Ginevra nel 1979 quando andammo a intervistare Richie Havens nella camera d'albergo, a molti Montreux Jazz Festival con Gianni Trog, Sandro Pedrazzetti e Jacky Marti. Ricordo pure belle serate a casa sua e una festa con molti invitati per un concerto privato di Johnny Shines e a San Bernardino da me a divorarci LP uno dietro l'altro accompagnati da un buon whisky. Quando iniziai con Piazza Blues a Bellinzona, lo invitai a presentare la prima edizione: era il 1989. Poi le sue interessanti trasmissioni, da "Ascoltando il Blues" a "Melting Pot" con i dettagliati e gustosi racconti sulla storia della musica afro-americana che il suo simpatico accento english li faceva apprezzare ancor di più! Infine Blues To Bop, una sua creazione che si distingueva per il taglio artistico originale, tutto suo. Grazie Norman".

"Si tratta di una perdita improvvisa e dolorosa. L'ho visto cinque settimane fa all'ultimo Blues to Bop e sembrava in piena forma, pensava già alle prossime edizioni", afferma il capodicastero Roberto Badaracco. "Per la città di Lugano è una grandissima perdita perché era l'anima della manifestazione. Ora dovremo confrontarci e decidere cosa fare per il futuro".

(red.)