Oggi nell'inserto di Cultura

Molto teatro in questo inserto, dalla presentazione dell’Incontro del Teatro Svizzero che si svolgerà per la prima volta nel nostro Cantone, ad una intervista che introduce la nuova produzione di Margherita Coldesina, alla recensione degli spettacoli del festival per piccoli e piccolissimi Il Maggiolino. E anche molta letteratura con Tutti i colori del giallo che si sta tenendo a Massagno e con un bilancio finale di Chiassoletteraria. E anche arte con l’illustrazione di due mostre, una a Malvaglia e l’altra a Rivera. Non mancano le tradizionali rubriche di Fazioli, Cerchiari e le prime visioni cinematografiche. Buona lettura.