Oggi nell'inserto di Cultura

Ad aprire l’inserto di questa settimana, interamente dedicato a Luigi Pirandello per i 150 anni dalla nascita (il 28 giugno), è un contributo di Antonio Zanoletti, che indaga l’influenza del pensiero pirandelliano sul teatro di ieri e di oggi. Si prosegue con una pagina dedicata al Pirandello poeta e scrittore, nelle rubriche di Gilberto Isella e Michele Fazioli, questa volta consacrate all’autore siciliano. In terza pagina Dominique Budor approfondisce la relazione tra il vissuto di Pirandello e i suoi scritti, mentre con Dalmazio Ambrosioni e Luca Cerchiari andiamo alla scoperta delle incursioni dell’autore in ambito pittorico e musicale. Chiude questo viaggio attraverso le arti il critico Gianni Canova, sul fondamentale contributo di Pirandello alla teoria del cinema. Buona lettura.