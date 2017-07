Oggi nell'inserto di Cultura

Tempo di Festival e noi apriamo con quello prestigioso e storico dedicato al teatro di Avignone e con le proposte locali di Territori, per poi passare alla letteratura con la presentazione di testi in prosa e poesia dello scrittore francese Bernard Vargaftig, tradotto da Gilberto Isella, l’intervista a Fabiano Alborghetti e la rubrica di Michele Fazioli in una nuova veste, “estiva”. Ancora teatro con la rassegna “Il castello incantato”, per chiudere con la scultrice Ursula Rutishauer e la tradizionale rubrica cinematografica. Buona lettura.