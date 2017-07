Oggi nell'inserto di Cultura

L’associazione dei Teatri della Scena Indipendente della Svizzera italiana festeggia quest’anno i trent’anni dalla fondazione ed è in cerca di un rilancio, anche grazie ad una ricerca realizzata da studenti della SUPSI. Ne abbiamo parlato con Margit Huber, responsabile del segretariato.

La seconda pagina è ricca di recensioni e notizie a carattere letterario, mentre in terza proponiamo una carrellata e una scelta tra i molti appuntamenti musicali del nostro territorio. In quarta protagonisti sono l’arte e anche il cinema. In assenza di prime visioni cinematografiche e in attesa dei film a Locarno, abbiamo chiesto a Marco Zucchi di presentarci i contenuti della Settimana della critica, in qualità di nuovo delegato di questa sezione autonoma del Festival.

(Ats)