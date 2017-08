Oggi nell'inserto di Cultura

Apre l’inserto di questa settimana una panoramica di Enrico Parola sui principali eventi del Meeting di Rimini, la cui 39esima edizione prenderà il via domani. Si prosegue con un compleanno importante: i 90 anni di Guido Ceronetti che, tra le innumerevoli attività, è stato anche nostro collaboratore. Gli rendono omaggio gli amici ticinesi, testimoni del suo stretto legame con il nostro Cantone. Chiudiamo con una mostra alla Fondazione Ghisla di Locarno, di cui ci parla Dalmazio Ambriosioni: sette artisti interpretano la loro idea di museo in 85 “scatole”, spazi espositivi in versione ridotta. Buona lettura.