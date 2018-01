Oggi nell'inserto di Cultura

Molto teatro nell’inserto culturale di questa settimana con un'intervista a Michel Poletti che torna in una nuova produzione marionettistica ispirata al mondo russo e poi le recensioni a due debutti ticinesi, il Pirandello di Ferruccio Cainero e l’Inferno dantesco coreografato da Progetto Brockenhaus. La letteratura è rappresentata dalla notizia del Gran Premio svizzero ad Anna Felder, di cui il giornale ha pubblicato già il 30 dicembre una lunga intervista in occasione degli ottant’anni della scrittrice. Mentre il biografo Brian Jay Jones ci svela particolari inediti sulla figura mitica del regista George Lucas. In quarta scopriremo una nuova artista, Daniela Droz e anche le prime visioni cinematografiche. Buona lettura!