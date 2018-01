Oggi nell'inserto di Cultura

Giornata della Memoria: anche noi non manchiamo all’appuntamento occupandoci delle esposizioni della Matasci con artisti che si sono confrontati al tema della guerra e dell’orrore. Ritroviamo il motivo in una conferenza tenuta nei giorni scorsi sul negazionismo e nella presentazione di una serie di manifestazioni legate alla creazione di un Giardino dei Giusti a Lugano, quattro gli alberi per altrettante personalità che si sono distinte nelle loro azioni umanitarie. Proponiamo anche l’ultima rubrica della mostra “Divina creatura” che si conclude domani, Il Palchetto di Gilberto Isella e, in ambito cinematografico, le Giornate di Soletta. Buona lettura!