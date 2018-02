Oggi nell'inserto di Cultura

Presentiamo in anteprima il Teatro dell’Architettura di Mario Botta, il nuovo progetto che, ispirandosi alla tradizione universitaria vuole aprirsi tanto alla comunità, quanto alla ricerca, in una visione interdisciplinare. Teatro in seconda pagina con la continuazione dei récital al Cortile di Viganello, ispirati ai Dieci Comandamenti, mentre “Nachlass” ha aperto ieri il Focus Domani di LuganoInScena. Dopo la pausa della rubrica Züst, Michele Fazioli riprende “Dimmi un libro”. La terza è invece interamente dedicata al mensile appuntamento con il “Diorio” di Orio Galli. Chiudiamo con una importante riflessione di Moreno Bernasconi attorno alla legge del Governo polacco che ha suscitato polemiche: si vuole punire chi usa i termini “Lager polacco” e non “nazista”, chi protesta dimentica però l’eroica resistenza di quel popolo e il suo tributo di sangue. Buona lettura.