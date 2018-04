Quello che i libri dicono di un artista

di Dalmazio Ambrosioni

Dove si comincia? Dalla biblioteca. Per capire appieno il lavoro di un artista si parte da lì, dai suoi libri, dai titoli, dai temi, dagli interessi, dagli approfondimenti. In quello spazio, tra gli scaffali, si comincia a capire il suo mondo e i suoi perché, e ci si può orientare ed ambientare all’interno della sua opera.

Che sempre, dico sempre, è figlia dei libri, delle letture, degli autori che l’hanno accompagnato. Per Jean Arp (1886-1966) le indicazioni sono assolutamente chiare, come si deduce dall’operazione esemplare che la Fondazione Marguerite Arp, con sede nella magnifica residenza al Ronco dei fiori, Locarno-Solduno, sta realizzando in questi ultimi anni; da quando, 2016, Simona Martinoli ne ha preso la direzione e ha messo gli occhi sulla dotazione libraria: appunto, sulla biblioteca di Arp.

Ben conservata, dopo la sua morte, dalla seconda moglie Marguerite Hagenbach, sposata proprio nel 1959, l’anno d’acquisto della proprietà locarnese, e che gli è sopravvissuta per quasi trent’anni, partecipando alla vita culturale della città (la si ricorda ancora soprattutto alle mostre d’arte) e preservando la sua memoria. Tanto che la casa è rimasta come allora, e in questi anni è stata riportata all’ordine originario, seguendo le tracce documentali e fotografiche.

Ma, nel frattempo, dall’altra parte del giardino è stata realizzata la moderna sede della Fondazione, con gli spazi per il deposito d’arte e un ampio, luminoso locale per una ben mirata attività espositiva.