Quell'universo femminile che visse d'arte e moda

di Dalmazio Ambrosioni

Mamma mia, quante cose non sappiamo o conosciamo in modo romanzato sull’evoluzione della moda, dello status, dell’emancipazione e della rappresentazione della donna. Soprattutto in quel periodo decisivo del passaggio alla modernità che è la seconda metà dell’Ottocento. Ce ne accorgiamo visitando alla Pinacoteca Züst la mostra Divina Creatura.

La donna e la moda nelle arti del Secondo Ottocento. Una sessantina fra sculture e dipinti sono affiancati da ventagli d’autore, dipinti cioè da artisti del calibro di Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Federico Zandomeneghi, Giuseppe De Nittis, Pompeo Mariani e Pietro Fragiacomo. Inoltre, ecco 15 preziosi, spettacolari abiti d’epoca di prestigiose sartorie realizzati tra il 1860 e il 1905 tra Italia e Canton Ticino. Non disdegnando i due inediti da sera della maison del britannico Charles Frederich Worth al quale, per tradizione, si fa risalire l’origine della haute couture francese per come attualmente è intesa e la nascita della figura del couturier come creatore di fogge in senso moderno.

Prima e dopo averla vista diamo uno sguardo all’attuale mondo femminile e alla rappresentazione che se ne fa oggi, soprattutto in internet e sui social. Nell’insostenibile confronto scopriremo un mondo fatto di bellezza e di seduzione, di nascondimenti e di sguardi, di risvolti romantici e di accelerazioni verso il cambiamento, l’emancipazione.