Sorpresa, pensando al libro che verrà

di Katia Tamburello

Giovedì, alla Biblioteca nazionale di Berna, la scrittrice Anna Felder ha ricevuto direttamente dalle mani della direttrice dell’ufficio federale della cultura Isabelle Chassot, e alla presenza del cancelliere della confederazione Walter Thurnherr, il Gran premio svizzero della letteratura 2018.

Un riconoscimento che rende omaggio a una scrittrice che si è distinta nel corso dei decenni «per l’originalità della sua opera, caratterizzata da una scrittura sottile, improntata alla realtà umana e al senso di umorismo», si legge nelle motivazioni.

Un premio, secondo Isabelle Chassot, non solo della Svizzera italiana, ma della Svizzera intera, un Paese dove coesistono culture diverse che si nutrono a vicenda. E i Premi svizzeri di letteratura si iscrivono perfettamente in questo panorama plurilingue, come ha sottolineato Eléonore Sulser, presidente di giuria, in quanto ogni anno sono assegnati riconoscimenti a opere scritte nelle 4 lingue nazionali, una vera e propria particolarità per i premi letterari.

E dunque, per questa edizione 2018, la protagonista felice è stata lei, Anna Felder. Classe 1937, insegnante di francese e di italiano e un dottorato con una tesi su Eugenio Montale, Felder inizia la sua lunga carriera di scrittrice nel 1972 pubblicando il romanzo d’esordio Tra dove piove e non piove (Pedrazzini, poi ristampato da Dadò nel 2015). Nel 1974 è Italo Calvino a sostenere presso Einaudi la pubblicazione de La disdetta, ristampato poi nel 1991 da Casagrande.

Felder aveva inviato il manoscritto a Calvino, lo scrittore che tanto ammirava e che leggeva in classe ai suoi alunni. Lui le rispose poco dopo annunciandole che avrebbe raccomandato la pubblicazione. «Calvino a quel tempo viveva a Parigi», ci confessa la scrittrice alla fine della premiazione, «viveva anche lui la sua “disdetta" lontano da casa, stava cercando un alloggio per tornare in Italia, ci scambiammo delle lettere ma non lo incontrai mai. Per me è rimasto per sempre come un maestro lontano, una figura ideale».