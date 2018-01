Sorprese insolite di un marionettista russo

di Manuela Camponovo

Come le è venuta l'idea di questo spettacolo? Nell'ultima edizione del Festival ha ospitato un artista russo che per la prima volta si esibiva all'Ovest, Zykov: esiste qualche rapporto con una storia il cui personaggio protagonista è un marionettista russo? E l'aspetto autobiografico?

Il Granteatrino di Tartinovsky è uno spettacolo “scherzoso”, in senso musicale, che sorprende pure noi, i suoi artefici, come probabilmente sorprenderà e divertirà il pubblico. Il titolo di lavoro, troppo lungo per figurare sulle locandine, era Il gran museo-teatro del Maestro Tartinovsky. Un museo-teatro simile a quello che vorremmo creare un giorno o l'altro, per ospitare le centinaia di marionette, superstiti testimoni di oltre 50 anni di teatro e che in gran parte dormono tuttora in un bunker segreto, da qualche parte in Ticino. Un museo-teatro che, intanto, nell'attesa che susciti il dovuto interesse da parte degli addetti alla cultura, vive nell'effimero di questo allegro spettacolo, che abbiamo dedicato a un grande maestro, Vladimir Alexandrovich Tartinovsky.

Il Maestro è russo, perché il mio sogno di teatro, da sempre, è segnato da un “supplemento d'anima” che non è esclusivamente russo, ma che nutre indubbiamente il teatro russo e la letteratura russa, alle quali mi sono ispirato già diverse volte in passato. E come è noto, anche il revival delle marionette è nato in Francia e in Russia, non a Vienna o Bologna. E il revival continua oggi, proprio, come lei sottolinea, anche grazie a certi marionettisti russi presenti da qualche anno nel nostro Festival.

Chi è questo misterioso Tartinovsky? Vuole mantenere un'aura di mistero? Il baule ritrovato è come il manoscritto nella bottiglia o nella soffitta di molta letteratura? Possiamo fare questo parallelismo?

Tartinovsky è il Maestro del Guardiano del Museo. Perché un tempo avevamo dei maestri. Ora ci sono le alte scuole, con bachelor in talento e master in creatività. Tartinovsky somiglia molto a quelli che furono effettivamente i miei maestri, Etienne Decroux, Eliane Guyon, Jean Monod... In quanto ai bauli dei quali parla, non sono ritrovati, perché non li ho mai persi. E quando li apri escono marionette "storiche" che si mettono a ballare, fresche come giovani anguille. "Marottes" del medioevo, burattini tradizionali, marionettine orientali, figure avanguardistiche... sono più di 50 a precipitarsi sul palcoscenico. Soffiano via la polvere dei ricordi, con un’incredibile vitalità, in barba alla nostalgia che ci minaccia. E ci raccontano la loro storia, che si confonde con la mia.