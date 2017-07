"Territori" di svelamenti al femminile

di Manuela Camponovo

Siamo arrivati quasi alla fine di una intensa settimana teatrale e ancora ci attendono delle sorprese. Intanto, giovedì, tra le proposte della giornata, gratuitamente al Centro Festival, Margherita Saltamacchia ha tenuto la sua intensa lettura, Socrate è un gatto e io devo portare il velo, frammenti dalla Lettera della franco-algerina Aicha, che si vede crollare improvvisamente tutto il suo mondo per cui ha lottato, si è battuta, quando la figlia dichiara di voler portare il velo. Il titolo si riferisce alla logica errata di un sofisma per cui se il gatto è mortale e Socrate è mortale, Socrate è un gatto, cosi come se tutte le musulmane portano il velo....

Di velo in velo..., Marta Cuscunà ha conquistato il pubblico che ha riempito il piccolo Teatro di San Biagio, tributando lunghi applausi e ovazioni alla Semplicità ingannata. L’autrice e attrice ha raccontato e interpretato con una straordinaria versatilità recitativa, i personaggi e le vicende cinquecenteschi delle suore ribelli di un convento friulano. Con i momenti culminanti in cui dava voce alle sei clarisse che, in un contesto sociale d’imposizioni famigliari per le figlie femmine, erano decise a far circolare tra le mura libri e idee proibite dalle istituzioni religiose. Marta Cuscunà restituisce la coralità dialogante nascondendosi dietro a pupazze-suore, resa ciascuna con la propria tonalità, in veloci passaggi in cui sorprende l’abilità e la disinvoltura quasi atletica dell’interpretazione. Sulla base di un testo brillante e modernizzato, sostenuto da un ritmo in grado di tenere desta sempre l’attenzione degli spettatori: ora imbonitrice di donne messe all’asta per essere maritate, ora evocatrice di un processo dell’inquisizione, vinto dalla furba intelligenza delle suore, anche se poi nel tempo la storia prenderà un’altra strada, fino ad arrivare allo svelamento dei nostri giorni. Di religione si era sempre giovedì anche occupato Matthias Martelli riproponendo un episodio dal Mistero Buffo di Dario Fo.

Oggi, sabato, per la giornata conclusiva, si può iniziare con Blinded, in cui a svelarsi dovrà essere una casa per spettatore unico. Continua l’esposizione di Camilla Parini a Villa dei Cedri (ore 11-18); alle 11, 14 e 16.30 l’appuntamento è a Villa Eden con Do you know Schubiduwuah?! della compagnia svizzera Sündenbock, performance di Fiamma Camesi e Malika Khatir sul tema dell’altro, dello sconosciuto i n cui si proiettano paure e pregiudizi. Alle 15, a Castelgrande, si potranno ascoltare in cuffia i racconti di Fabula con testi di Monica De Benedictis e regia di Flavio Stroppini (anche su Rete Due, ogni mattina). A Giubiasco ci si sposta nello spazio, il cui nome è già un programma, Paradise is here (via Linoleum 14), ma che contrasta con il titolo di questa prova di lettura, Terrore, prima opera teatrale dello scrittore e avvocato tedesco Ferdinand von Schirach, che per la prima è adattata per il pubblico svizzero e italiano: un aereo di linea con a bordo 164 persone viene dirottato da un gruppo di terroristi e punta sullo stadio di Monaco di Baviera dove si sta svolgendo una partita di calcio. Su un Tornado, il maggiore Koch deve scegliere cosa fare: meglio abbattere l’aereo, sacrificando i passeggeri, o rischiare la vita dei 70.000 tifosi? Il maggiore Koch decide di distruggere l’aereo. Da qui il processo. Regia di Kami Mannscon, con Antonella Attili, Paolo Musio, Andrea Dolente, Giampaolo Gotti, Margherita Coldesina. Segnaliamo pure Da questa parte del mare che Giuseppe Cederna dedicato al cantautore Gianmaria Testa (al Sociale, ore 20). Per chiudere definitivamente con la replica di Dahü Studio, a Castelgrande, Torre nera, ore 22.