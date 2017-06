Ticino Musica, spazio ai giovani talentuosi

Si terrà dal 16 al 29 luglio la 21esima edizione di Ticino Musica, il Festival dedicato all’incontro tra musicisti di tutto il mondo. Un’opportunità imperdibile per i giovani talenti che, grazie ai numerosi appuntamenti con maestri di fama internazionale, ampliano i propri orizzonti culturali ed approfondiscono la propria esperienza artistica. Sono ben 70 le manifestazioni dedicate al pubblico che si svolgeranno in 16 diverse località ticinesi. Il Festival, come ogni anno, si arricchisce di ambiziosi progetti, come l’Opera studio internazionale “Silvio Varviso”, che si propone di costruire un’opera lirica in un mese di prove. Sono 12 i cantanti, selezionati dalla prestigiosa giuria, composta da Umberto Finazzi, Marco Gandini e Gabor Meszaros, che avranno la possibilità di imparare ad usare la voce in accordo con la recitazione e i costumi.

Per migliorare la conoscenza del proprio strumento, ai partecipanti sono offerti 22 corsi di alto perfezionamento (Masterclass) con i migliori insegnanti della scena internazionale, come Marco Rizzi, Hariolf Schlichtig, Johannes Goritzki, Lorenzo Micheli e ancora Calogero Palermo e Ulrich Koella che in più terranno degli imperdibili concerti.

Obiettivo di Ticino Musica è dare anche un palcoscenico a giovani promesse della musica classica: quest’anno sono stati selezionati due ensemble: il quintetto di ottoni spagnolo “Thinking brass” e il quartetto d’archi italiano “Quartetto Noûs”. A questi si aggiungono altre due promesse, Huw Morgan e Anaïs Gaudemard, i vincitori di Primavera di Praga e ARD München, i concorsi musicali internazionali con cui Ticino Musica collabora da anni. Da quest’anno, inoltre, Oscar Bianchi, compositore ticinese di fama internazionale, prende le redini del laboratorio di musica contemporanea e terrà, insieme a Simon Steen-Andersen, la masterclass di composizione.

Il programma completo del Festival è sul sito: www.ticinomusica.com.

(M.G.)