"C'era una volta..." la TV dei bambini

Erano finiti tra i ricordi più belli di chi è stato bambino negli anni Settanta e Ottanta. Il gatto col vestito a strisce, il Pietro con il suo amico Tola e gli altri, la dolce Cappuccetto a pois con Lupo lupone: alzi la mano chi non li conosce. Del gatto Arturo circolavano ancora in casa gli autocollanti, forse una cartolina, o un ritaglio di giornale. Poi, negli anni Novanta, ecco riapparire il felino nostrano, rispolverato su grande richiesta del pubblico. «Abbiamo recuperato i vecchi filmati girati in esterno e registrato nuovi spezzoni per legarli tra loro», ci racconta Adriana Parola, per anni produttrice e ideatrice dei programmi per bambini all’allora TSI. Suoi “figli” sono stati appunto “Il Gatto Arturo”, “La bottega del signor Pietro”, “Vallo Cavallo”, “Peripicchioli” e altri ancora. Con Fredi Schafroth ideava protagonisti e contenuti dei programmi: la Ebe che parlava in dialetto, l’amato Tola, il Lumpi, il Poppo, a far compagnia - per oltre una decina d’anni - al signor Pietro. Negli anni Novanta, la porcellina Cicci, il robot Tina, l’alce Elky che introduceva i bambini alla lingua inglese.

«Agli inizi c’era Minimondo, con i bambini che venivano a giocare in studio», ricorda Adriana Parola. «Poi nel ’71 è nato il Gatto Arturo, che è andato avanti per circa 8 anni, alternandosi a Vallo Cavallo. Una quarantina di puntate all’anno. Questo simpatico gattone a strisce che parlava solo a gesti portava i piccoli spettatori a scoprire il mondo: una volta era la visita alla fabbrica Lindt, un’altra volta era il riciclaggio del vetro, un’altra ancora la costruzione di un materasso». Il Gatto Arturo non solo girava la Svizzera con la sua trotinette: le sue apparizioni erano soprattutto in studio, dove con l’amica Adriana proponeva lavoretti manuali, ricette e altre attività. «Purtroppo di queste scene in studio non ci è rimasto praticamente nulla, perché erano riprese su bande magnetiche estremamente costose che poi venivano cancellate e riutilizzate per altre registrazioni. Le scene in esterno invece erano riprese su altri supporti e quindi sono rimaste». Il successo del programma non si fece attendere: «Ricevevo moltissime lettere di bambini e rispondevo a tutti. Una volta ne arrivò perfino una da Bari», ci dice Adriana Parola.

Da un anno il Gatto Arturo viene riproposto il venerdì su RSI LA2 alle 17.30 all’interno dei programmi rivolti ai ragazzi sotto il titolo “C’era una volta...”, assieme alla Bottega del signor Pietro e a Cappuccetto a pois (ideato nel ’69 per la TSI dalla “mamma” di Topo Gigio, Maria Perego). Una bella iniziativa che sicuramente piace ai genitori e ai nonni. Ma i bambini, abituati a cartoni animati dai ritmi veloci e a conduzioni sempre più gridate, come reagiscono di fronte a questi cimeli della nostra storia televisiva? Sarà interessante osservarli. In fondo vecchi classici come Tom e Jerry non sono ancora tramontati, chissà che l’Arturo o il Tola non possano entrare nel cuore dei bambini di oggi.

(i.s.)