Il Telegatto torna a fare le fusa

Si chiamavano Telegatti, e molti telespettatori li ricordano ancora in maniera vivida. Gli “Oscar” italiani della televisione non si tengono dal 2009. Per accontentare i nostalgici - tanti, stando alla rivista promotrice, TV Sorrisi e Canzoni - la kermesse sta per essere rilanciata. La notizia è stata data nei giorni scorsi, in occasione della presentazione di un libro dedicato proprio a questa manifestazione: Il Telegatto - Storia del premio più amato dalle star, a cura di Rossana Mani.

L’ultima edizione dei Telegatti è stata presentata da Pippo Baudo e da Michelle Hunziker: due figure la cui popolarità in questi anni non è stata scalfita, tanto che, secondo qualche indiscrezione, potrebbero apparire sul palco per la XXV edizione.

In TV dagli anni ‘70

Il Premio Internazionale della Televisione è nato nel 1971 e, da sempre, si è caratterizzato per la presenza di una giuria popolare: erano i lettori di Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, a decretare i vincitori. E, durante le premiazioni, negli anni molti beniamini dello spettacolo internazionale sono giunti in Italia, contribuendo a creare l’idea di una televisione sempre più vicina al pubblico. Il debutto della manifestazione sul piccolo schermo è avvenuto nel 1984. Durante le successive 24 edizioni, come sappiamo, la televisione è cambiata, così come è cambiata la nostra quotidianità con nuovi strumenti di comunicazione come Internet e YouTube.

Ospiti e polemiche

Da George Clooney a Robert De Niro che presentava Renzo Arbore, e ancora Elton John, Sean Connery, Michael Douglas, Roger Moore, Sean Penn e il cast di Twin Peaks, i Telegatti sono stati il gala italiano dello spettacolo per eccellenza. Sul palco sono avvenuti anche incontri a loro modo “storici”, come quello tra Roberto Benigni e Silvio Berlusconi, nel 1987, o quello tra Terence Hill e Bud Spencer, premiato dal suo sodale, o ancora quelli tra Luciano Pavarotti e Michael Jackson e tra Marcello Mastroianni e Sophia Loren. All’inizio del nuovo millennio, la novità dei reality show è entrata prepotentemente anche in questo contesto. Il Grande Fratello, allora condotto da Daria Bignardi, è stato addirittura premiato come migliore programma culturale, sconfiggendo SuperQuark e Cecchi Paone, le cui proteste sono state poi sostenute da Pippo Baudo. Oggi, in un’epoca in cui anche i reality sembrano superati e il pubblico ha altre abitudini, come verrà ripensata la formula? Lo potremo scoprire a ottobre, quando il Telegatto si riaffaccerà sul piccolo schermo.

(FMO)