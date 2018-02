Sanremo, vince il duo Meta-Moro

Dopo gli inconvenienti della prima serata, il Festival di Claudio Baglioni ha via via trovato il suo ritmo e il suo equilibrio, macinando ascolti – con cifre che non si raggiungevano dal 1999 – e lodi all’unanimità. Così, anche la grande assente della prima serata, Laura Pausini, ha potuto esibirsi, come promesso, conquistando il suo momento da regina. Dopo aver presentato in prima mondiale il nuovo album, ha duettato con Baglioni in Avrai, che il cantautore scrisse per il figlio, presente in sala. E poi la sorpresa: mentre intonava la sua Come se non fosse stato mai amore, la cantante ha abbandonato il palcoscenico per raggiungere i fan accorsi fuori dall’Ariston. Fiorello, atteso anche per l’ultima serata, ha invece replicato il collegamento telefonico della cantante di martedì sera con la consueta simpatia.

La gara si è svolta senza particolari intoppi e con una curiosa ricorrenza: quella dei ballerini “agée”. Non solo Lo Stato Sociale con l’ormai mitica Paddy Jones, che dall’alto dei suoi 83 anni si è esibita in un nuovo numero di danza acrobatica: anche Renzo Rubino si è fatto accompagnare dai nonni materni, che hanno ballato abbracciati sul palco.

A un passo dalla premiazione, il bilancio per la direzione artistica di Baglioni appare già positivo: la sua formula più essenziale, fatta solo di canzoni, duetti e ospiti perlopiù italiani, ha finito per convincere tutti, dal pubblico ai professionisti della musica, come Adriano Celentano, che ha voluto inviare i suoi complimenti al cantautore. È stata una vera e propria consacrazione sul piccolo schermo anche quella di Pierfrancesco Favino. L’attore si è dimostrato uno showman a tutto tondo, capace di presentare, cantare, suonare… e di commuovere fino alle lacrime la platea, come quando ha recitato un brano da La notte poco prima della foresta di Bernard-Marie Koltès, storia di estraneità e di esclusione. Il monologo ha introdotto uno dei duetti più potenti dell’edizione, quello di Fiorella Mannoia e Baglioni sulle note di Mio fratello che guardi il mondo di Ivano Fossati.

Che dire poi di Michelle Hunziker, che fino all’ultimo si è dimostrata una grande padrona di casa, capace di traghettare la nave di Sanremo fino al porto sicuro della premiazione? Superando le polemiche sul suo cachet, la conduttrice ha presentato le serate con piglio deciso e autoironia, garantendo alla manifestazione il suo tono popolare, senza concedere nulla alla volgarità.

A chiudere le esibizioni della serata è stato uno dei pezzi più attesi del repertorio di Baglioni: Strada facendo, cantata con un trio di recente formazione, composto da Francesco Renga, Max Pezzali e Nek.

Infine, come ogni anno, la premiazione:

Ermal Meta e Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente si sono aggiudicati la vittoria del Festival. Un risultato che arriva dopo una settimana difficile per i due cantanti, a rischio espulsione per un sospetto di plagio.

Al secondo posto Lo Stato Sociale con Una Vita in vacanza, e terza Annalisa con Il mondo prima di te.

È stato Ron con il brano Almeno Pensami, inedito di Lucio Dalla, a vincere il Premio della Critica intitolato a Mia Martini, mentre Max Gazzè per il brano La Leggenda di Cristalda e Pizzomunno ha vinto il Premio "Giancarlo Bigazzi" per la miglior composizione musicale, assegnato dall'Orchestra del Festival.

Elio e le storie tese si sono piazzati ventesimi con il loro brano di congedo, Arrivedorci. Una canzone tra le più deboli del loro repertorio, tanto che c’è chi vede in questo ultimo posto un premeditato scherzo finale…

FMO