Vent'anni da festeggiare... in crescita

di Angela Calvini

Crescono gli ascolti di Tv2000 nella stagione invernale 2018, chiusa con un +8,7% nel totale della giornata (fra le 7 e le 2 di notte) con una media dello 0,72% di share. Non poteva festeggiare meglio i suoi 20 anni Tv2000, il canale televisivo inaugurato dalla CEI il 9 febbraio 1998 insieme alla rete radiofonica InBlu Radio. Una TV che si fa riconoscere attraverso uno sguardo diverso sulla realtà, utilizzando in modo originale la ricchezza del linguaggio televisivo. «Rilevanti riscontri – ha comunicato l’emittente – si evidenziano nel daytime che, con lo 0,91%, segna un +13,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: in particolare, nella fascia del mattino (7-12) dove con un 1,62% di share medio, l’emittente si posiziona come nona rete nazionale».

Ottimi riscontri si evidenziano anche dall’informazione di Tv2000 in cui il TG2000 delle 12 cresce del 46,4%, mentre la nuova edizione delle 20.30 registra un vero e proprio boom con un incremento del 60%. Ma anche l’offerta digital di Tv2000 è in costante crescita, con oltre 46 milioni di pagine viste sullo streaming e 33 milioni di contatti. Nel mese di febbraio Tv2000 è entrata nella classifica dei media italiani più attivi sui social e dei post con più interazioni. «Abbiamo una nostra specifica identità che non abbiamo mai abbandonato e che, semmai, in questi vent’anni è stata rafforzata» Così si spiega il successo dell’emitente il direttore Paolo Ruffini aggiungendo che «in un panorama radiotelevisivo in cui si fa fatica a distinguere un canale dall’altro, parliamo un linguaggio che ci caratterizza, pur essendo quello del nostro tempo. Questo ci consente di “essere per tutti”, di non essere escludenti, ma inclusivi».