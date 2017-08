Un funzionale "paradiso" a Giubiasco

di Manuela Camponovo

Quando si è costituito il Centro culturale “Paradise is here”? Con quali scopi e perché la scelta di questo nome?

“Paradise is here” è stato fondato a fine 2016. Si tratta di una nuova forma di istituzione culturale, che vuole creare uno spazio adibito all’incontro e allo scambio tra le diverse culture, generazioni, esperti dell’arte e non, e il pubblico. Il nostro approccio è totalmente interdisciplinare. Da un lato miriamo a creare offerte culturali e educative di alta qualità per il pubblico locale, dall’altro a creare una forte rete internazionale, e per questo Giubiasco è il luogo perfetto e una base ottima per realizzare questa iniziativa.

La scelta del nome non è casuale, paradise is here dice, promette molto di per sé. Allo stesso tempo è una dichiarazione al Ticino e uno statement forte sul nostro lavoro: ci sentiamo responsabili dello spazio in cui abitiamo e della qualità di vita che vogliamo. Se partiamo dal presupposto che il paradiso è qui, qui dove ci troviamo, dove abitiamo, lavoriamo, passiamo il nostro tempo libero, allora anche il nostro rapportarci con l’ambiente circostante cambia, cambia il nostro modo di pensare, di comportarci. E forse anche l’idea di non solo prendere e sfruttare un posto, ma anche di dare, costruire qualcosa di duraturo. E questa è l’idea di base di paradise is here.

Vi definite itinerante, perché, quale è il tipo di organizzazione del Centro? Da chi è formato, quali sono i membri permanenti o cambiano di volta in volta, in base ai progetti?

Paradise is here - si definisce itinerante, mobile, perché vuole agire indipendentemente da quelli che sono i tipici confini geografici. Cerchiamo di creare sinergie e cooperazioni con organizzazioni culturali, i cui interessi e contenuti sono vicini ai nostri. Siamo attivi in Ticino, Svizzera e all’estero.

Il personale amministrativo è fisso, mentre per quanto riguarda i vari progetti, siamo contenti di poter collaborare con colleghi di grande competenza internazionale.