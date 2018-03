Un nuovo museo per Giacometti a Parigi

Un nuovo museo per Alberto Giacometti (1901-1966) a Parigi. Più di 300 sculture dell'artista bregagliotto, fra cui alcuni inediti mai esposti prima, saranno esposti nel Giacometti Institute che aprirà i battenti il prossimo 20 giugno a Montparnasse. Nel museo troverà spazio anche una ricostruzione dello studio Giacometti, che è stato conservato integralmente dalla vedova dello scultore, Annette Giacometti.

L'istituto sarà diretto da Catherine Grenier, responsabile della Fondazione Giacometti dal 2014, e periodicamente, oltre alla collezione permanente, proporrà anche un programma di mostre per approfondire vari aspetti dell'opera di Giacometti.

Il Giacometti Institute possiede una collezione di 5'000 disegni, litografie e quaderni, che saranno esposti al pubblico per la prima volta. Il nuovo museo è ospitato all'interno dello studio che fu del designer Paul Follot, in un edificio storico in stile Art Déco, il cui arredamento è stato restaurato dall'architetto Pierre-Antoine Gatier. Il progetto del museo è dell'architetto Pascal Grasso.

(Ats)