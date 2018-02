Un uomo solo al comando…anzi due

Giusto così. Meta-Moro vincono il festival alla faccia di chi ha provato a farli fuori col regolamento (ma alla Rai sono serviti due giorni per consultarlo?...) battendo anche la regola per cui i favoriti difficilmente ce la fanno. Vedi Mannoia l’anno scorso battuta da Gabbani e dalla scimmia. A dirla tutta il pericolo che Lo stato sociale facesse il colpo gobbo ai danni dei due cantautori era serio, tant’è che il gruppo si è piazzato al secondo posto. Annalisa terza e va bene così, soprattutto dopo il duetto con Michele Grandi.

Il festival numero 68 ha decretato i suoi vincitori e non solo tra i cantanti. Il “dittatore artistico” ne è uscito alla grande, soprattutto perché è riuscito a togliersi di dosso quella patina di algida superiorità del maestro, prestandosi alle gag e sfoggiando un’autoironia difficile da immaginare. Pierfrancesco Favino è cresciuto di puntata in puntata fino al culmine di quel brano da “La notte poco prima della foresta” di Koltès che ha recitato con le lacrime agli occhi e che ha mostrato un’altra delle sue sfaccettature. Michelle Hunziker, ormai padrona di casa e del palco, ha confermato simpatia, eleganza, misura. E la musica? La protagonista della kermesse dell’Ariston è stata esaltata dai molti ospiti, quasi tutti italiani, e dal divo Claudio che ha dato fondo al suo repertorio per duettare con loro. Meno dalla gara che ha mostrato anche tutti i limiti di alcuni cantanti che proprio non vogliono staccare la spina. Del microfono.

E l’anno prossimo? Dopo i numeri di questa edizione sarà complicato trovare un nuovo capitano coraggioso. La battuta fulminante di Fiorello: “La Rai sta contattando papa Francesco e Melania Trump”. Ma basterebbe chiamare lui…

(MAG)