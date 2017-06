"In aumento le prenotazioni di vacanze"

Dopo un esercizio 2015/2016 difficile, Hotelplan Suisse annuncia un bilancio intermedio positivo. Le prenotazioni registrano "una solida progressione", contro la flessione nello stesso periodo dello scorso anno a causa della minaccia terroristica. L'esercizio in corso, che è iniziato in novembre e terminerà a fine ottobre, promette una tregua all'operatore controllato da Migros. "Siamo felici che Hotelplan Suisse quest'anno registri una crescita sia del fatturato, che del numero di passeggeri", ha detto all'ats il Ceo Kurt Eberhard a margine di una conferenza stampa. Il fatturato si attesta tra il 7 e il 9% in più rispetto a dodici mesi fa, ha precisato.

Quest'anno, contrariamente a quello precedente segnato dagli attacchi terroristici, i clienti non hanno esitato ad organizzare con anticipo le proprie vacanze. Già in gennaio e febbraio, dalla pubblicazione dei nuovi cataloghi, le prenotazioni anticipate sono arrivate in massa, ha riferito all'ats la portavoce di Hotelplan Suisse Prisca Hugenin-dit-Lenoir.

Tra le scelte preferite della scorsa stagione invernale figurano l'America del Nord, l'Oceania e l'Africa, come pure il settore delle crociere. La domanda è decollata in particolare per lo specialista di viaggi individuali Travelhouse verso alcune destinazioni meno consuete, come i paesi scandinavi.

Allo stato attuale, le prenotazioni per le vacanze balneari riguardando sopratutto Grecia, Spagna e Cipro - in quest'ordine per numero assoluto di passeggeri. Ai primi posti in termini di crescita vi sono Croazia (+125%) e Tunisia (+87%). Tuttavia, i numeri assoluti sono bassi, ha detto Eberhard. La Croazia non è uno dei paesi più richiesti e la Tunisia non ha ancora recuperato l'importanza di un tempo. Quanto alla Turchia, i viaggiatori tendono ancora ad evitarla. Le prenotazioni sono diminuite del 34% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in cui la domanda si era già piuttosto ridotta, precisa Hugenin-dit-Lenoir. Nel settore dei viaggi in città, Londra e Parigi registrano invece di nuovo una crescita.

(Ats)