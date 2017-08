Buon primo semestre per Swiss Life

Il numero uno elvetico nel settore della previdenza professionale ha registrato un utile netto di 524 milioni di franchi, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2016.

Buon primo semestre per Swiss Life: il numero uno elvetico nel settore della previdenza professionale, ha registrato un utile netto di 524 milioni di franchi, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'utile operativo "corretto" è pure salito del 5% a 763 milioni di franchi. Tutte le unità hanno migliorato il loro risultato settoriale, ha precisato oggi in una nota il gruppo con sede a Zurigo.

"Nel primo semestre - ha affermato il CEO di Swiss Life Patrick Frost, citato nel comunicato - abbiamo consolidato ulteriormente la nostra capacità di rendimento e, in particolare, ampliato il settore delle operazioni che generano tasse e commissioni". Queste ultime hanno registrato, in valuta locale, una crescita del 6% passando a 681 milioni di franchi, mentre il risultato delle commissioni è salito del 16% a 222 milioni. Dal canto loro, i premi incassati sono diminuiti dell'1% a 10 miliardi di franchi.

Secondo Patrick Frost, il gruppo è sulla rotta giusta per raggiungere gli obiettivi finanziari del 2017. "Siamo inoltre leggermente in anticipo sull'implementazione del programma aziendale "Swiss Life 2018", ha aggiunto.

(Ats)