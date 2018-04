Buon primo trimestre per Nestlé

Fatturato in progressione nel primo trimestre per Nestlé: la multinazionale alimentare ha realizzato vendite per complessivi 21,3 miliardi di franchi, pari a un incremento dell'1,4%. La crescita organica è stata del 2,8%, informa il gruppo in una nota odierna.

Le acquisizioni hanno permesso di aumentare di 0,2% il giro d'affari. L'andamento dei tassi di cambio ha invece avuto una ripercussione negativa pari all'1,6% del fatturato.

Quanto alla crescita organica, questa si suddivide tra un +2,6% di crescita interna reale e un +0,2% di adattamenti dei prezzi. Il gruppo ha poi confermato le previsioni per l'intero esercizio 2018, ossia una crescita organica tra il 2% e il 4% e un miglioramento del margine operativo.

(Ats)