Buone chance per chi cerca lavoro

I prossimi mesi dovrebbero essere promettenti per chi è in cerca di lavoro. L'indicatore KOF elaborato dal Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo si è infatti attestato nel gennaio scorso a 2,8 punti, in lieve flessione rispetto al trimestre precedente (3,1 punti). Era dal 2014 che l'indicatore non si situava a un livello così elevato, indica una nota odierna del KOF. La maggior parte delle imprese contattate ha sostenuto che nei prossimi mesi potrebbe tornare ad ingaggiare personale.

Il settore della costruzione è quello che registra la maggior richiesta di manodopera, ciò che rispecchia la buona tenuta degli affari in questo ramo. Tale situazione dovrebbe ripercuotersi anche su un aumento di personale sotto contratto.

Le prospettive per chi cerca lavoro sono ugualmente buone per chi è alla ricerca di un'occupazione nei servizi e, in particolare, nel commercio all'ingrosso. Buone prospettive anche nel settore dell'industria di trasformazione e delle banche, quest'ultimo caratterizzato negli ultimi anni da un'emorragia di personale.

Meno buono lo scenario per chi intende farsi assumere nel settore alberghiero e del commercio al dettaglio.

(Ats)