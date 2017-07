Darwin Airline passa in mani slovene

Darwin Airline SA, la linea aerea svizzera che opera con il marchio "Etihad Regional" in vari paesi europei, ha annunciato oggi il cambiamento di proprietà. Gli azionisti attuali, tra cui il partner strategico Etihad, hanno infatti concordato la vendita delle proprie azioni a una nuova società svizzera sussidiaria di Adria Airways: il vettore sloveno leader nella regione dell’Europa sudorientale e membro di Star Alliance.

In base ai termini del nuovo accordo tra gli azionisti attuali di Darwin e la Società 4K Invest del Lussemburgo, proprietari di Adria Airways, Darwin continuerà ad operare con l'attuale nome legale Darwin Airline SA ed il proprio certificato di operatore aereo (AOC). Il brand commerciale invece cambierà da Etihad Regional ad Adria Airways Switzerland. Lugano rimarrà la sede principale e lo scalo di Ginevra sarà la seconda base operativa. Adria Airways rileverà inoltre alcuni compiti amministrativi ed operativi della compagnia svizzera.

Il CEO Maurizio Merlo ha deciso di ritirarsi ed intraprendere una nuova sfida. Sarà sostituito da Heinrich Ollendiek (56) che finora è stato il Chief Financial Officer di Adria Airways. "Darwin è una compagnia aerea eccellente con un'ottima gestione e personale competente e qualificato. L’ampliamento della nostra rete e di conseguenza, l’ottimizzazione dei costi, porterà ad una situazione vantaggiosa per entrambi i vettori", afferma Arno Schuster, CEO di Adria Airways. "Il nostro valido reparto commerciale offrirà i voli di Darwin sotto il marchio Adria Airways Switzerland".

La Adria Airways

Adria Airways è la compagnia aerea di bandiera della Slovenia, fondata nel 1961 e privatizzata l’anno scorso. La compagnia appartiene al 100% a 4K Invest, un fondo azionario privato con base in Lussemburgo. Adria Airways ha sede a Lubiana e gestisce una flotta di velivoli Airbus A319 e Bombardier CRJ900 e CRJ700 che servono 19 destinazioni in Europa occidentale e sudorientale con 196 voli alla settimana.

Nel 2016 Adria Airways ha trasportato 1,3 milioni di passeggeri e ha generato un fatturato totale annuo di circa 157 milioni di Euro. Attualmente impiega circa 400 dipendenti. Adria Airways è membro di Star Alliance dal 2004.

Separazione da Etihad, integrazione in Adria Airways

Darwin Airline è stata fondata nel 2003 con l’obiettivo principale di collegare la parte meridionale della Svizzera e gli interessi economici del Ticino con i principali centri finanziari e hub aeroportuali del paese, Zurigo e Ginevra. In seguito all’acquisizione del 33,3% delle azioni da parte di Etihad Airways, nel 2014 Darwin si è unita alle compagnie aeree del gruppo Etihad e ha adottato il nome commerciale di Etihad Regional.

Kevin Knight, Chief Strategy & Planning Officer del gruppo Etihad Aviation, ha dichiarato: "La decisione di vendere questa partecipazione minoritaria in Darwin è il risultato dell’attuale revisione strategica dei nostri investimenti e della scelta di concentrarci su altri nostri partner. Auguriamo il meglio ai nostri colleghi di Darwin".

Dal canto suo, il presidente del Consiglio di Amministrazione di Darwin Airline, Emilio Martinenghi, afferma: "Siamo convinti che grazie alla notevole esperienza e alla solida rete di destinazioni, specialmente nel mercato dell’Europa sudorientale, Adria Airways avrà un impatto molto positivo. Non solo sul futuro di Darwin, ma anche sul Canton Ticino, regione che serviamo e che ha bisogno di buoni collegamenti con il resto della Svizzera e con tutta l’Europa". E sottolinea: “Darwin Airline è ben capitalizzata e solvibile, dunque in grado di onorare i propri impegni verso i creditori”.

Le parti coinvolte si sono accordate per mantenere la riservatezza sui termini dell’operazione di vendita. Nel 2016 Darwin ha registrato un profitto e per l’anno in corso la prospettiva è positiva.

(Red)