Ecco dove ci sarà più lavoro tra tre mesi

Dovrebbe aumentare in Svizzera la richiesta di forza lavoro nell'industria, nel settore bancario e assicurativo. L'indicatore dell'impiego calcolato dal Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF) ha toccato quota 2,5 punti nel terzo trimestre dell'anno, il suo livello più alto da tre anni. Tre mesi prima era a 1,7 punti (dato rivisto da 1,4).

Le aziende private svizzere sono più fiduciose nel futuro e beneficiano del sostanzioso sviluppo dell'economia mondiale, ciò che si traduce in una minor propensione alla soppressione di impieghi e in una tendenza alla creazione di nuovi posti, rileva il KOF in una nota odierna.

Notizie particolarmente favorevoli giungono dall'industria di trasformazione. Negli ultimi mesi l'indicatore dell'impiego del KOF ha seguito uno sviluppo particolarmente favorevole in questo settore. Anche se permane negativo (-2,1 punti), ha raggiunto il suo livello più alto dal 2011, lasciando presagire una schiarita in futuro.

Buone prospettive anche nel settore bancario e assicurativo, così come nei servizi, in particolare nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Meno positive le previsioni per il commercio al dettaglio, il cui indicatore continua ad essere negativo.

L'indicatore del lavoro del KOF viene calcolato sulla base di un rilevamento trimestrale a cui partecipano oltre 4500 aziende. Alle imprese viene fra l'altro chiesto se nei tre mesi successivi intendono creare o cancellare posti di lavoro.

(Ats)