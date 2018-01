Fine collaborazione tra FFS e Ticketcorner

Dal 28 febbraio le FFS abbandonano l'attività, svolta in collaborazione con Ticketcorner, della vendita di biglietti per eventi. "I clienti acquistano sempre più online e non più presso i Centri viaggiatori", indicano le Ferrovie federali in una nota odierna.

Questo servizio non è più redditizio e si è assistito a "un costante calo della domanda presso i circa 170 Centri viaggiatori FFS", si legge nel comunicato. Le FFS proseguono però con la vendita della affiliata per il tempo libero RailAway.

La decisione delle FFS non comporta alcuna riduzione dei posti di lavoro, si sottolinea nella nota.

(Ats)