Da Hupac ecco il treno Cina-Europa

(LE FOTO) Giornata storica oggi per un treno lungo 800 metri e carico di 82 contenitori cisterna, che percorrerà 8mila chilometri in 18 giorni, atttraversando 6 Paesi.

Un treno lungo 800 metri e carico di 82 contenitori cisterna ISO è uscito a mezzogiorno dalla stazione ferroviaria di Korla, nella Cina nord-occidentale, alla volta dell'Europa (Germania e Francia). A darne notizia è la Hupac, l'azienda intermodale di Chiasso, che specifica di aver trovato un accordo in questo senso con il produttore chimico cinese Markor Chemical.

“Ci ripromettiamo di percorrere 8000 km in 18 giorni, attraversando i confini e adempiendo le procedure doganali di sei nazioni diverse”, annuncia Silvio Ferrari, responsabile della produzione presso Hupac.

Punti di scambio per lo scartamento largo russo sono Dostyk a est e Sestokay ad ovest. Le compagnie ferroviarie coinvolte sono China Rail, le Ferrovie kazake (KTZ), le Ferrovie russe (RZD), le Ferrovie bielorusse (BC), le Ferrovie lituane (LG) e le Ferrovie tedesche (DB).

“Vogliamo aprire la nostra rete europea ai flussi di traffico da e verso l'Asia e fornire soluzioni solide e affidabili per il trasporto intermodale intercontinentale, nonché partecipare attivamente al progetto cinese One Belt One Road”, sottolinea Peter Weber, vicedirettore di Hupac e Head of corporate development.

(Red)